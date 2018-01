Militairen Havelte vertrekken naar Litouwen

HAVELTE/EELDE - Een groep van zo'n honderd militairen vertrekt vanmorgen vroeg naar Litouwen vanaf Groningen Airport Eelde.

De mannen en vrouwen van 44 pantserinfanteriebataljon uit Havelte nemen afscheid van hun gezin, familie en vrienden om een half jaar in Oost-Europa aan de slag te gaan. In juli zien ze elkaar weer terug. De militairen van de Landmacht maken deel uit van de enhanced Forward Presence, de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO aan de grens met Rusland.Het materieel dat de Drentse militairen nodig hebben vertrok vorige week al richting Litouwen. Maandag vertrokken ook al zo'n honderd militairen uit Havelte met het vliegtuig naar Kaunas op honderd kilometer van de hoofdstad Vilnius. Nederland neemt sinds begin 2017 deel aan de uitzending, steeds met zo'n 250 man. De groepen wisselen elkaar om het half jaar af.In juli 2016 besloot de NAVO om extra militairen te stationeren aan de Oostgrens van Europa. Landen in Oost-Europa voelden zich bedreigd na de Russische annexatie van de Krim in Oekraïne. De Nederlanders zijn gelegerd bij het plaatsje Rukla.