Jetta Klijnsma bemoeit zich niet met kwestie-Moorlag

ASSEN - Ze heeft er geen moment op gezinspeeld om de kwestie William Moorlag in haar nieuwjaarsspeech te benoemen. Commissaris van de koning in Drenthe en PvdA-prominent, Jetta Klijnsma, wil zich er niet mee bemoeien.

Klijnsma mocht vandaag, geheel in de Drentse traditie, een nieuwjaarsspeech houden. Daarin had ze het vooral over de samenwerking met haar gedeputeerden en het oogstjaar 2018. 'Doen zit in onze Natuur', is de slogan van Klijnsma en haar team bestuurders.Van 2008 tot 2010 en van 2012 tot 2017 was zij tweemaal staatssecretaris van Sociale Zaken. In die hoedanigheid was zijn verantwoordelijk voor de invoering van de participatiewet en de afbouw van zogenoemde WSW-bedrijven. Dat zijn bedrijven waar mensen met een beperking op een beschutte plek kunnen werken. Medewerkers van deze WSW-bedrijven zouden een baan moeten krijgen in het reguliere bedrijfsleven.WSW-bedrijf Alescon in Assen bedacht een constructie om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen en aan het werk te houden in het reguliere bedrijfsleven. Alescon richtte het uitzendbureau AwerC op. Daardoor zouden meer mensen met een beperking werk krijgen, maar wel tegen een slechtere cao dan in de WSW-sector. Vakbond FNV ageerde daartegen en kreeg van de rechter gelijk. Alescon moet de medewerkers van het uitzendbureau alsnog compenseren en loon dat ze hebben gemist uitbetalen.De rechtszaak speelde onder het bewind van nu PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag. Hij was twee jaar directeur van Alescon. Na zijn aantreden als Tweede Kamerlid vorig jaar vielen PvdA-leden over hem heen en eisten zijn vertrek. Er zou sprake zijn van een schijnconstructie en daar is de PvdA fel op tegen. Moorlag was niet de bedenker van de constructie, maar had er volgens de PvdA-leden niets tegen gedaan. Een speciale commissie bekijkt nu in hoeverre de Groninger schuld heeft.Klijnsma kent alle ins en outs van de participatiewet. Zij was ook degene die het heeft ingevoerd. Ze heeft er geen minuut over nagedacht om de kwestie mee te nemen in haar nieuwjaarsspeech. "De PvdA, daar kom ik uit voort. Maar ik ben nu commissaris van de koning. Dat betekent dat ik boven de partijen staat. Zo hoort dat."Ook op de vraag of de constructie een schijnconstructie is, wil ze geen antwoord geven. Niet anders dan: "Ik ben geen staatssecretaris meer en mijn opvolgster zal het op haar manier beetpakken."De komende tijd is de onderzoekscommissie van de PvdA op pad om met betrokkenen te praten over het uitzendbureau, de constructie van Alescon en de betrokkenheid van Moorlag daarin. Deze week nog praat een delegatie van de partij met Drentse betrokkenen.Eén ding wil Klijnsma er nog wel over kwijt. "Ik hoop dat de commissie die door het partijbestuur is ingesteld snel tot bevindingen komt." Maar of dat wel of niet consequenties moet hebben voor haar partijgenoot, daarover zegt ze niets.