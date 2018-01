Raspaard De Wolden voor organisatie Ouderendag

ZUIDWOLDE - 't Raspaard van het Jaar in De Wolden gaat naar de organisatie van de Ouderendag De Wolden.

Burgemeester Roger de Groot reikte de prijs vanavond uit tijdens de Nieuwjaarsontmoeting.Tien verschillende (maatschappelijke) organisaties uit De Wolden hebben zich ingezet om op 7 oktober 2017 een eerste Ouderendag De Wolden te organiseren. "Alle organisaties hebben een link met ouderen en vinden het belangrijk dat er speciale activiteiten voor hen worden georganiseerd. Zij hebben de handen ineen geslagen en de Ouderendag mogelijk gemaakt", laat de gemeente weten.Meer dan zevenhonderd ouderen bezochten de Ouderendag; een dag vol optredens, workshops, demonstraties, lezingen en historische films. "Het college van burgemeester en wethouders vindt het een prestatie van formaat: de Ouderendag De Wolden heeft veel van onze oudere inwoners een mooie dag bezorgd. Veel verschillende organisaties die in alle dorpen het maatschappelijk gesprek op gang hebben gebracht. Zelfstandig, zonder hulp van de gemeente."‘t Raspaard van de gemeente De Wolden is een wisseltrofee voor een initiatief van en voor inwoners van De Wolden. Burgemeester De Groot lanceerde dit idee tijdens zijn nieuwjaarsrede in 2015: "Het is een eretitel voor een initiatief uit De Wolden, dat we graag in het zonnetje willen zetten. Ik werd geïnspireerd door de vele initiatieven die onze inwoners nemen om een bijdrage te leveren aan het prettige leefklimaat in onze gemeente."Vorig jaar ging de prijs naar Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld voor het project speel-, doe- en wandelbos. Een jaar eerder ging 't Raspaard naar initiatiefgroep Glasvezel De Wolden