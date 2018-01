Deel dit artikel:











Plannen molen Veenoord op losse schroeven wegens tekort aan bestuursleden De plannen voor molen Nooitgedacht in Veenoord zijn in gevaar (foto: Beheerstichting Molen Nooitgedacht)

VEENOORD - De plannen voor molen Nooitgedacht in Veenoord zijn in gevaar. De beheersstichting, die activiteiten rondom de molen organiseert, heeft straks nog maar een paar bestuursleden.

Geschreven door Janet Oortwijn

"We hebben nu alleen een voorzitter", zegt bestuurslid Arie Hollander. "En twee leden, waaronder ik." Er is geen secretaris en ook geen penningmeester meer. "En dat mag officieel niet eens van de Kamer van Koophandel. We mogen zo niet verder."



Activiteiten

De activiteiten die de beheersstichting organiseert komen hiermee in gevaar. "Zoals met Pasen willen we eieren verven met de kinderen. Er zijn picknickbankjes en plannen voor een aanlegsteiger." Ook de bezichtigingen van de molen worden door de stichting georganiseerd en er wordt gewerkt aan plannen voor bijvoorbeeld foto-exposities.



"Het zou heel jammer zijn als we moeten stoppen", vervolgt Hollander. De eigenaar van de molen is Molenstichting Drenthe. "Maar zij gaan dat niet overnemen."



Geen animo

Hollander vindt het jammer dat er niemand uit het dorp opstaat om in het bestuur van de beheerstichting te stappen. "Iedereen zegt altijd wel: de molen moet behouden blijven voor het dorp. Maar vervolgens meldt niemand zich. Dat is jammer."



Onlangs stopte Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord met exposeren in de molen, wegens het gebrek aan vrijwilligers. "Dat is een algemeen probleem in Nederland. Het vinden van vrijwilligers."



Vrijdagavond zit de beheersstichting met eigenaar Molenstichting Drenthe om tafel om te praten over de toekomst van de molen.