Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft Europese primeur met nieuwe baarmoederoperatie Het WZA gebruikt een nieuw instrument (foto: WZA / Sake Elzinga)

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gebruikt een nieuw instrument om weefsel uit een baarmoeder te verwijderen. Het zou een Europese primeur zijn.

Volgens het WZA is abnormaal maandelijks bloedverlies bij vrouwen een veelvoorkomende klacht in de gynaecologie. Deze klachten worden bijvoorbeeld veroorzaakt door een poliep. Het WZA verwijdert overtollig weefsel met het nieuwe type instrument. Dit instrument wordt nu ook gebruikt bij vrouwen in de overgang die veel bloedverlies hebben.



Meteen ingrijpen

Het nieuwe apparaat wordt gebruikt met een speciaal soort kijkbuisje met camera. De gynaecoloog kijkt dan via de vagina in de baarmoeder. Mocht die een afwijking zien, dan kan er dankzij het nieuwe instrument meteen ingegrepen worden, zonder daarbij andere apparaten te hoeven gebruiken.



"Doordat ik dit instrument met de hand bedien kan ik weefsel nog preciezer en vollediger wegnemen. Terwijl ik aan het kijken ben in de baarmoeder, kan ik er ook direct iets doen. Dat werkt sneller voor mij en comfortabeler voor de patiënt", zegt gynaecoloog Annemarieke Koops.