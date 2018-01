Deel dit artikel:











Rijden er binnenkort elektrische karretjes in Emmen-Zuid? Marcel Ederveen geeft een presentatie aan het Lokaal Team (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

EMMEN - Plannen om elektrische karretjes in Emmen-Zuid te laten rondrijden, worden steeds concreter.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het plan om dit te realiseren in Bargeres en de rest van Emmen-Zuid, begon ooit toen initiatiefnemer Lia Kaptein op YouTube zat rond te kijken. "Ik zag het Buurt Mobiel-initiatief van Dordrecht", verklaart Kaptein. "Het zijn eigenlijk elektrische golfkarretjes."



Het is de bedoeling dat de elektrische karretjes bestuurd worden door vrijwilligers die in de bijstand zitten of afgekeurd zijn. "Zij moeten uit hun isolement gehaald worden en weer in contact komen met mensen."



'Geen concurrent van de bus'

En dat geldt ook voor de ouderen. "Dit is een aanvulling op het openbaar vervoer. Het laatste stukje vervoer wat we hiermee bieden. We brengen de mensen van de voordeur tot de ingang van de winkel of een ander adres", zegt Marcel Ederveen, die bij Kaptein is aangehaakt. "Voor een taxi zijn deze ritten niet interessant en we worden geen concurrent van de bus."



Eerst was het de bedoeling om de karretjes alleen in de Emmer wijk Bargeres te laten rondrijden. Uit de presentatie van het plan bij het Lokaal Team, waarin onder meer woningcorporaties en de gemeente in vertegenwoordigd zijn, blijkt er de behoefte te zijn om dit voor heel Emmen-Zuid te realiseren.



Subsidie en sponsoring nodig

"We kunnen bijvoorbeeld station Emmen-Zuid erbij betrekken", zegt Ederveen. Maar het is ook spannend, erkent hij. "Als ik kijk naar andere initiatieven zoals in Dordrecht, Houten en Utrecht, dan is het wel een smalle businesscase. Met twee euro per rit kom je er niet, er is echt wel subsidie en sponsoring voor nodig."



"Het wordt wel echt concreet, maar ik ben een nuchter type. Eerst zien en dan geloven. Als het lukt, gaat de vlag uit", lacht Kaptein.



100.000 euro

En wanneer het eerste karretje rond moet rijden? "Dat is een gewaagde vraag, waar ik een gewaagd antwoord op geef. Misschien voor de zomer", besluit Ederveen.



Volgende week zit Ederveen om tafel met wethouder Jan Bos van de gemeente Emmen om te kijken wat er mogelijk is. Onder bewoners wordt een draagvlakonderzoek gehouden. Het project, met de gloednieuwe naam, Van Huus heeft ongeveer 80.000 tot 100.000 euro nodig om op te starten.