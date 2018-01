Deel dit artikel:











Voormalig schoolgebouw waarschijnlijk omgebouwd tot jongerenhuisvesting Het gebouw aan De Flintstraat in Emmen (foto: Martin Laning)

EMMEN - Het voormalige schoolgebouw De Flint aan de Flintstraat in Emmen krijgt waarschijnlijk een nieuwe bestemming als wooncomplex voor jongeren. Projectontwikkelaar Peter van Dijk kocht het voormalige schoolgebouw in 2016 van het Drenthe College.

Vandaag presenteerde hij voor zo'n dertig buurtbewoners zijn plannen voor het 3.000 vierkante meter grote complex.



Hoogbouw of jongeren?

De projectontwikkelaar legde de buurt twee opties voor. In de eerste optie komt er op de plek van de voormalige Emmer school een drie tot vijf bouwlagen tellend appartementencomplex met huur- en koopwoningen.



Bij optie twee blijft het pand staan en wordt het geschikt gemaakt voor huisvesting voor jongeren. Om eventuele overlast te voorkomen komt er in in het vernieuwde complex ook een huismeester te wonen. De aanwezige buurtbewoners bleken enthousiast over de renovatieplannen.



'Het is een eerste stap'

Projectontwikkelaar Van Dijk is blij met de reacties uit de buurt, maar rekent zich niet rijk. "Het is een mooie eerste stap waar ik zelf ook voor zou kiezen. Bijna al mijn project zijn nieuwbouw. De Flint is echt anders en dat maakt mij enthousiast. Dat waren de buurtbewoners ook, want enkelen hebben zich al aangemeld als huismeester."



Volgende maand krijgt de buurt een uitgebreidere toelichting door een projectontwikkelaar. Daarna is het wachten op toestemming van de gemeente. Wanneer de renovatie van het voormalige Emmer schoolgebouw start, kan de projectontwikkelaar nog niet zeggen.