Een collegeprogramma maak je niet achter gesloten deuren Burgemeester Roger de Groot van De Wolden (foto RTV Drenthe) Een vol gemeentehuis gisteravond tijdens de nieuwjaarsreceptie (foto Andries Ophof)

ZUIDWOLDE - Een nieuw collegeprogramma voor straks na de gemeenteraadsverkiezingen maak je niet achter gesloten deuren, maar in je gemeente.

Geschreven door Andries Ophof

Burgemeester Roger de Groot van De Wolden zei dat dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Hij roept de politiek op om zo'n akkoord tussen een aantal partijen na de verkiezingen niet helemaal dicht te timmeren.



Naar buiten

Volgens De Groot zijn er te veel voorbeelden van akkoorden die achter gesloten deuren zijn gemaakt, zonder daarbij de eigen inwoners te betrekken. Ook op landelijk niveau. "Kijk maar naar het regeerakkoord dat in Den Haag is gemaakt achter gesloten deuren. En dan komt er na maanden iets en dan lijkt het een dichtgetimmerd akkoord. De mensen voelen zich bekocht."



De Groot roept de partijen in zijn gemeente op om de straat op te gaan en de dorpen in de gemeente te bezoeken en goed te luisteren naar wat de inwoners willen. Die plannen moeten uiteindelijk ook een plek krijgen in het coalitieakkoord. "Je moet lef hebben. Je moet doen. Dat hebben we in De Wolden de afgelopen vier jaar ook bewezen."