Tatoeëerder Martina uit Hoogeveen maakt landelijk tv-debuut Martina Koster is binnenkort te volgen op televisie (foto: Erwin Kikkers/RTV Drenthe) Martina Koster is binnenkort te volgen op televisie (foto: Erwin Kikkers/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Tatoeëerder Martina Koster uit Hoogeveen is vanaf volgende week samen met negen andere tattoo-artists te zien in het tv-programma Ink Master: Meesters van de Lage Landen.

"We hebben een koppel van tien tatoeëerders uit België en Nederland. Het zijn stuk voor stuk kunstenaars met hoog niveau", vertelt de trotse Koster. Ze heeft het naar eigen zeggen 'druk zat' gehad met de opnames. In het programma van tv-zender Spike nemen de tatoeëerders het tegen elkaar op, door verschillende opdrachten uit te voeren.



Talent

En natuurlijk is Koster niet zomaar uitgekozen om aan het programma mee te doen. "Ik mag gelukkig met bepaalde nederigheid zeggen dat ik wel een stuk kan tatoeëren. Mijn talent ligt in het zetten van realistische tattoos, met veel details en diepte."



Koster heeft een heel eigen stijl en kan meteen herkennen of een tatoeage ooit door haar is gezet, of door een ander. "Je ziet het echt aan de stijl. Als ik een tattoo zet, dan sla ik het op in mijn hoofd. Dat vergeet ik niet snel."



Kunstenares

De Hoogeveense wilde vroeger altijd kunstenares worden en die droom is uitgekomen. "Dit is gewoon op mijn pad gekomen, maar het past precies. Het loopt precies zoals het lopen moet. Voor mijn gevoel ben ik elke dag bezig met kunst. Ik leg er mijn ziel en zaligheid in."



Koster is vanaf komende maandag te zien in Ink Master: Meesters van de Lage Landen.