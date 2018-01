Deel dit artikel:











Outdoor Grolloo Klimpark is het leukste uitje van Drenthe 2018 Outdoor Grolloo Klimpark (foto: Outdoor Grolloo)

UTRECHT - Outdoor Grolloo Klimpark in Grolloo is gekozen tot het 'Leukste uitje van Drenthe 2018’. De verkiezing wordt georganiseerd door de ANWB. Leden brengen hun stem uit op het uitje dat ze het meest waarderen.

De eigenaren van het outdoorpark kregen op de Vakantiebeurs in Utrecht de gouden award uit handen van hoofddirecteur Frits van Bruggen van de ANWB. SpaWell in Peize werd tweede en Drouwenerzand Attractiepark in Drouwen eindigde op de derde plaats.



Outdoor Grolloo Klimpark scoorde op bijna alle onderdelen, zoals prijs/kwaliteit, sfeer, personeel en faciliteiten de hoogste cijfers.



GaiaZOO uit Kerkrade is tot het leukste uitje van Nederland gekozen.