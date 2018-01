Stelling: Statiegeld op plastic flesjes en blikjes is een goed idee

ASSEN - Het statiegeldsysteem in ons land moet worden uitgebreid. Daarvoor pleit de Statiegeldalliantie.

Die club zet zich in voor minder zwerfafval en ziet een oplossing in de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en op blikjes.In ons land zit nu alleen statiegeld op grote plastic flessen en op glazen bierflesjes. "De regering beloofde bij haar aantreden dat ze het ‘meest groene kabinet ooit’ zou worden. Dat kan niet zonder de uitbreiding van statiegeld", meent de Statiegeldalliantie.Steeds meer partijen sluiten zich aan bij de club. "De diversiteit binnen de Statiegeldalliantie is opmerkelijk. Bij de partners zijn er afvalbedrijven, een roeivereniging, milieuorganisaties, vrouwenbewegingen tot consumentenorganisaties en bedrijven", laat de organisatie weten. Ook steeds meer gemeenten sluiten zich aan, maar daaronder zijn nog geen Drentse gemeenten.Bent u voor het invoeren van statiegeld op kleine flesjes en op blikjes? En zal dat dan dan ook leiden tot minder zwerfafval? Of ziet u helemaal niets in de plannen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we u of u een dag zonder gas zou kunnen. Een meerderheid van 77 procent zegt dat niet te kunnen. Er stemden 2.356 mensen.