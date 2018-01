Liveblog: moeder van Sharleyne voor de rechter

ASSEN - De moeder van Sharleyne, het meisje dat dood onderaan een flat in Hoogeveen werd gevonden, staat vandaag voor de rechter.

Na de dood van het 8-jarige meisje werd de moeder al als verdachte gezien, maar ze werd vrijgelaten omdat er geen bewijs was. Het Hof in Leeuwarden bepaalde vorig jaar oktober dat de moeder alsnog vervolgd moet worden.Verslaggever Jeroen Willems is bij de zaak en houdt u op de hoogte.