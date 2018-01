ASSEN - Koud douchen, verwarming uit en niet koken op je gasfornuis. Oftewel: een gasloze dag.

Het idee komt van woordvoerder Jorien Bakker van de Rijksuniversiteit Groningen en komende maandag is het zover.Bakker hoopt dat zoveel mogelijk mensen voor één dag geen gas gebruiken. Ze wil dat de dag leidt tot een debat over de noodzaak om zo snel mogelijk van het gas af te gaan."Lastig en koud, maar de Groningers staan al heel erg lang in de kou door de gaswinning", aldus Bakker op Twitter. Directe aanleiding is de aardbeving eerder deze week bij het Groningse Zeerijp. De bevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning door de NAM in Assen.Bakker opperde haar idee op Twitter en gisteren ook bij de collega's van RTV Noord. Ook RTV Drenthe steunt de actie. Doe jij mee met de gasloze dag komende maandag?