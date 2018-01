Deel dit artikel:











Werk- en celstraffen voor geweld bij bushalte in Emmen Werkstraffen voor slaan en schoppen (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Voor het slaan en schoppen van een man bij een bushalte in de Emmer wijk Emmerhout zijn twee Emmenaren vandaag veroordeeld tot 120 uur werkstraf. De politierechter in Assen vindt dat de twee openlijk geweld hebben gepleegd en legde beide ook één maand voorwaardelijke celstraf op.

De mannen van 51 en 43 jaar zaten op 14 mei vorig jaar bij een gezamenlijke vriend in de auto. Toen ze langs de bushalte aan de Laan van de Bork reden, stond daar volgens hen een man druk met zijn armen te zwaaien. Ook zou hij zijn middelvinger naar de Emmenaren hebben opgestoken.



Schoppen, slaan en vernieling

Daarop vroegen de twee hun vriend de auto te stoppen en gingen ze op de man af. Ze vertelden in de rechtszaal dat de man agressief werd en begon te slaan. Maar volgens het slachtoffer en drie getuigen op straat vielen de Emmenaren juist de man bij de bushalte aan. Ze schopten en sloegen hem. Ook werden een koptelefoon en telefoon van de man vernield.



De vriend van de twee, die de auto bestuurde, riep ondertussen dat ze moesten stoppen en instappen. Hij verklaarde later bij de politie dat hij ook zag dat zijn vrienden wel degelijk geweld gebruikten. De twee bleven dat in de rechtszaal ontkennen.



Extra straf

De rechter vond dat er genoeg bewijs was voor het geweld. Omdat de oudste Emmenaar in mei nog in een proeftijd van een eerdere straf zat, krijgt hij er nog zestig uur werkstraf bij. Die straf was hem in 2016 voorwaardelijk opgelegd.