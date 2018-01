Assenaar begint petitie tegen afschieten Duitse wolvenroedel

ASSEN - Natuurliefhebber Hans Hasper uit Assen is een petitie gestart om het afschieten van een wolvenroedel in het Duitse Diepholz te voorkomen.

Het gaat om een moederwolf met vier jongen. De lokale politiek vindt dat de beesten mogen worden afgeschoten."De reden zou zijn dat ze af en toe eens een schaapje te grazen nemen. Er is een hetze aan de gang daar. De wolven zijn er al vanaf 2014. Lokale schapenhouders hebben drie jaar tijd gehad om een omheining te maken, maar dat hebben ze nooit gedaan", vertelt Hasper.Zijn petitie is inmiddels ruim 130.000 keer getekend. Hasper streeft naar 200.000 ondertekeningen. Daarna wil hij de petitie aanbieden aan de gemeenteraad."Mijn voorstel is dat er goed overleg komt met de plaatselijke schapenhouders. Zij moeten zelf ook een beetje initiatief tonen en inzien dat de wolf er nu eenmaal is. Hij gaat niet weg. Ook al schiet je ze af, er zullen altijd weer andere wolven komen."