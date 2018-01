Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 10 januari De nieuwsminuut van woensdag 10 januari (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van woensdag 10 januari hebben we aandacht voor de zaak Sharleyne. De moeder van het meisje staat vandaag voor het eerst voor de rechter. De PVV in Emmen wil niet investeren in grote projecten als Wildlands, maar juist in werkgelegenheid en veiligheid. En tatoeëerder Martina Koster uit Hoogeveen is vanaf volgende week te zien in het tv-programma Ink Master: Meesters van de Lage Landen.