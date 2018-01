NAM komt met voorstel om de gasproductie in Groningen af te bouwen

ASSEN - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) komt vandaag met een voorstel om de gasproductie in Groningen verder af te bouwen.

Dat zei Gerald Schotman , de algemeen directeur van de NAM op NPO Radio 1 naar aanleiding van de aardbeving met een kracht van 3,4 in het Groningse Zeerijp afgelopen maandag. Hij had het ook nog over andere maatregelen.Over hoeveel de productie in zijn ogen verminderd moet worden liet hij zich niet uit. Het idee om geheel stoppen met de gaswinning wees hij van de hand. "Ik als directeur van de NAM wil, net als minister Wiebes, ook van het gas af, maar laten we realistisch blijven, gas blijft nog jarenlang een belangrijke rol spelen op de Nederlandse energievoorziening."In het interview zei Schotman verder nog dat ,,de NAM wel erg gemakkelijk als nationale kop van jut wordt gebruikt.''