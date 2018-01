Deel dit artikel:











Vrouwen stelen voor bijna 3.000 euro aan kleding en parfum De vrouwen waren op strooptocht in Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 25-jarige vrouw uit Hoofddorp is veroordeeld tot negen weken voorwaardelijke celstraf en 44 uur werkstraf voor drie winkeldiefstallen.

Samen met twee andere vrouwen kwam ze op 26 augustus naar Drenthe met als doel een strooptocht te houden, zoals de officier van justitie het omschreef.



Gepakt in Hoogeveen

De vrouwen stalen voor ruim 2.800 euro aan parfums bij parfumerieën in Hoogeveen en Assen en kleding en sieraden bij een kledingwinkel in Assen. De vrouw uit Hoofddorp werd samen met een handlangster (20) uit Almere opgepakt in Hoogeveen. Zij is veroordeeld tot zeven weken voorwaardelijk. De derde vrouw kon vluchten.



Gestolen spullen in auto

De vrouwen hadden geprepareerde tassen bij zich. Bij de parfumerie in Hoogeveen stalen ze voor 2.100 euro. Toen politieagenten daar op een parkeerplaats hun auto vonden, zagen ze daarin twee zakken met kleding, sieraden en parfum liggen. De vrouwen bekenden dat ze dat hadden gestolen bij de winkels in Assen. Ze waren speciaal naar Drenthe gereden om te gaan stelen.



Nog één kans

Beide vrouwen, die niet bij de rechtszaak waren, zijn vaker veroordeeld. Omdat ze beiden ook worden begeleid door de reclassering wilde de rechter ze nog een kans geven hun leven te beteren. Daarom legde hij alleen voorwaardelijke celstraffen op als waarschuwing.



Dat de oudste van de twee wel 44 uur onvoorwaardelijke werkstraf kreeg, is omdat zij in augustus in een proeftijd van een eerdere straf zat.