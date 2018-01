Deel dit artikel:











Gewonden bij ongelukken op A28 bij Ruinen De auto raakte flink beschadigd (foto: Persbureau Meter) De auto's moesten worden weggesleept (foto: Persbureau Meter) Een aantal inzittenden raakte gewond (foto: Persbureau Meter)

RUINEN - Op de A28 bij de afslag Ruinen zijn aan het begin van de middag kort na elkaar twee ongelukken gebeurd. Een aantal inzittenden raakte daarbij gewond.

Eerst botste een automobilist op zijn voorganger. In de file die hierdoor ontstond, botsten nog eens drie auto's op elkaar. Alle auto's moesten worden weggesleept.



Het verkeer op de snelweg had korte tijd last van de ongelukken. Het verkeer werd via de vluchtstrook langs de ongelukken geleid.