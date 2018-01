Oorzaak fatale brand Emmen kan niet worden achterhaald

EMMEN - De oorzaak van de fatale woningbrand aan de Laan van de Marel in Emmen kan niet meer worden achterhaald.

Bij de brand op zaterdag 30 december 2017 kwamen de 6-jarige Antonin Kellner en zijn 5-jarige zusje Alice om het leven. De ouders raakten gewond.De forensische recherche heeft niet kunnen vaststellen wat de oorzaak van de brand is geweest. Het onderzoek is inmiddels afgesloten. Er is geen aanwijzing voor een misdrijf, laat een politiewoordvoerder weten.Wel is duidelijk geworden dat er geen sprake is geweest van kortsluiting. Ook is er geen 'vluchtige stof' als bijvoorbeeld benzine naar binnen gebracht.