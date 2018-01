Assen haalt financiële drempels weg voor WMO-zorg

Deel dit artikel:











Wethouder Ruud Wiersema (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Assen verlaagt of schrapt zelfs de eigen bijdrage die zorgbehoevenden moeten betalen voor wmo-zorg. De gemeente wil zo voorkomen dat de meest kwetsbare mensen hulp mijden, omdat ze het niet kunnen betalen.

"De problemen worden dan alleen maar groter en dat moeten we niet willen", zegt wethouder Ruud Wiersema. De wijzigingen gaan in per 1 april.



Paar miljoen over

Assen kan ruimhartiger zijn, volgens Wiersema "omdat we toch een paar miljoen overhouden, en dat is toch niet de bedoeling. De wmo-gelden moeten we goed besteden, en vooral aan de groepen die het het hardst nodig hebben."



De eigen bijdrage verdwijnt voor mensen met psychische problemen of verstandelijke beperkingen, die soms ook nog schulden hebben of verslavingsproblemen. "Die groep, die ook wel bekend staat als zorgwekkende zorgmijders, die moet geen enkele financiële belemmering hebben om zorg te krijgen. Vandaar dat die nul hoeven te betalen. Die drempel moet weg."



Werk als dagbesteding gratis

Ook schaft de gemeente de eigen bijdrage voor de arbeidsmatige dagbesteding af. "Dat is een categorie die we met dagbesteding ondersteunen, om ze uiteindelijk weer naar betaald werk te begeleiden. Die groep werkt momenteel bij een bedrag als een soort dagbesteding, krijgt voor dat werk niks betaald en moet dus zelf geld meenemen om het werk te mogen doen. Dat is toch raar." Door de eigen bijdrage af te schaffen, wil Wiersema bevorderen dat deze groep sneller de stap maakt naar werk als dagbesteding.



Abonnementsregeling

Voor logeren, begeleiding en gewone dagbesteding, om bijvoorbeeld mantelzorgers thuis te ontlasten, gaat de eigen bijdrage omlaag naar maximaal 17,60 euro per maand. "Nu kost het sommige mensen soms honderden euro's. Straks zal dat niet meer zijn dan 210 euro op jaarbasis", aldus Wiersema.



Assen loopt met de abonnementsregeling voor deze categorie al vooruit op kabinetsbeleid dat per 1 januari voor de hele wmo-zorg wordt ingevoerd. "We hebben het geld er nu voor beschikbaar en willen deze groepen graag ontzorgen, vooral financieel."



Schoonmaak en scootmobiel ongewijzigd

Voor schoonmaakhulp, scootmobielen, andere hulpmiddelen en woningaanpassingen blijft de eigen bijdrage tot 1 januari ongewijzigd. "Dat passen we aan, zodra de abonnmentsregeling van maximaal 17,60 per maand voor iedereen in de wmo-zorg gaat gelden, zoals het kabinet voorstelt. Want deze landelijke aanpassing betekent financieel nogal wat de gemeenten. Het gaat ons in Assen zeker tonnen extra kosten. Maar daarover zijn we als gemeenten nog met het rijk in onderhandeling", besluit Wiersema.