Thijs Oosting op trainingskamp met hoofdmacht AZ Thijs Oostiing (r) naast Ron Vlaar (l) op het trainingsveld van AZ in Spanje

VOETBAL - De 17-jarige Thijs Oosting uit Emmen is deze week op trainingsstage met de eerste selectie van AZ. Normaal speelt hij in AZ onder 19, nu traint hij mee met de grote mannen van John van den Brom.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is zwaarder, de intensiteit is hoger. Maar ik vind het wel leuker want het is een hoger niveau. Zo word je sneller beter, dus ik vind het wel fijn", zegt Oosting vanuit Spanje.



Schouderklopje van Vlaar

Op het trainingsveld in Estepona krijgt hij een schouderklopje van oud-Feyenoorder Ron Vlaar. Oosting past zich makkelijk aan in de groep. "De jongens in m'n eigen team ken ik natuurlijk allemaal goed. Ze zijn allemaal vrienden van me. Maar dit is ook een aardige groep met leuke jongens, dus ze helpen je wel mee."



'Kijken hoe hij zich staande houdt'

John van de Brom staat na de eerste seizoenshelft met zijn selectie op de derde plaats in de eredivisie. Hij heeft in totaal zes jeugdspelers meegenomen naar Spanje. Het is een traditie van AZ om in de winter jonge spelers te laten ruiken aan het grote werk. Hij is goed te spreken over de 17-jarige centrale middenvelder.



"We zien binnen de opleiding veel talent in hem. Hij heeft natuurlijk al eerder meegetraind met het eerste op Kalverhoek. Het is even kijken hoe hij zich staande houdt en aanpast aan de nieuwe situatie. Ook dat is leuk", zegt Van den Brom.



'Zware benen'

Fysiek is de training best pittig voor de 17-jarige Emmenaar. "Als ik 's avonds in bed lig, ben ik wel moe. Je kuiten en bovenbenen voelen zwaar. Dat is wel irritant soms", besluit Oosting.