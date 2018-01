OM: Eerste onderzoek in zaak Sharleyne was onvolledig

HOOGEVEEN - Het eerste onderzoek naar de dood van Sharleyne Remouchamps uit Hoogeveen in 2015 is niet volledig geweest.

Dat zei de officier van justitie vanmiddag tijdens de pro-formazitting tegen moeder Hélène J., die wordt verdacht van het doden van haar dochter.“We concluderen dat het eerste onderzoek op bepaalde punten niet volledig is geweest”, aldus de officier van justitie. Daarmee geeft het Openbaar Ministerie (OM) toe dat het niet goed gedaan is.Sharleyne werd in de nacht van 8 juni onderaan de flat De Arend in Hoogeveen gevonden. Daar woonde ze met haar moeder op de tiende verdieping.In 2015 werd het onderzoek naar de betrokkenheid van J. bij de dood van haar dochter na drie maanden stopgezet wegens gebrek aan bewijs. De zaak werd geseponeerd. “Zonder de vasthoudendheid van vader Victor en zijn vriendin Joyce was deze strafzaak er niet geweest. Zo simpel is het”, erkent het OM.Victor Remouchamps stapte naar het gerechtshof met het doel de zaak heropend te krijgen. Dat lukte. Vorig jaar beval het hof het OM Noord-Nederland dat het moeder J. alsnog moest vervolgen.De officier van justitie vertelde tijdens de eerste openbare zitting in de rechtbank in Assen, waarbij Hélène J. niet verscheen, ook dat vorig jaar een nieuw rechercheteam is samengesteld. Er is afluisterapparatuur in het huis van J.’s ouders opgehangen. J. verbleef daar volgens advocaat Paul van Jaarsveld, omdat ze in haar eigen huis niet veilig was. De politie plaatste ook een zogeheten peilbaken, een GPS-volgsysteem, onder haar auto en luisterde haar telefoon af.Wat dat heeft opgeleverd, werd tijdens de zitting niet bekend. Volgens het OM is het nieuwe onderzoek in de zaak nu afgerond. Wel moet J. nog geestelijk worden onderzocht. Dat gebeurt in de gevangenis in Nieuwersluis waar ze in voorarrest zit.Advocaat Paul van Jaarsveld van J. wil meerdere getuigen verhoren, onder wie meerdere politiemensen en een getuige die heeft verklaard dat hij de val van Sharleyne van de flat heeft gehoord.Verder uitte Van Jaarsveld kritiek op de nieuwe forensisch deskundige die het OM onderzoek heeft laten doen. Dit gaat om een onderzoeker in opleiding, aldus Van Jaarsveld. Deze onderzoeker stelde onlangs vast dat er aanwijzingen zijn dat Sharleyne is gewurgd voor ze van tien hoog naar beneden viel.De deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut, die Sharleynes lichaam in 2015 onderzocht, concludeerde dat niet zo stellig. Volgens Van Jaarsveld was dit een ervaren patholoog. De nieuwe onderzoeker heeft bovendien niet het lichaam zelf onderzocht, maar alleen de rapporten van de NFI-deskundige.Ook gaat hij de rechtbank vragen J. vrij te laten. De rechtbank beslist daar later vanmiddag of morgen over.Sharleyne kwam in 2015 om het leven. Ze werd onderaan flat De Arend in Hoogeveen gevonden, waar ze met haar moeder woonde. Na de dood van het meisje werd de moeder als verdachte gezien. Maar door gebrek aan bewijs kwam de vrouw weer op vrije voeten.De vader van Sharleyne gelooft niet in de onschuld van de moeder. Hij begon met succes een procedure. Het Hof in Leeuwarden bepaalde dat de moeder van het meisje alsnog moet worden vervolgd. De vrouw is daarom om 16 oktober opnieuw opgepakt.