Directeur DNK tevreden over cijfers

ASSEN - Er zijn blije gezichten te vinden bij De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen. Uit cijfers blijkt dat in het eerste jaar van de fusie tussen de bibliotheek, bioscoop en theater goede resultaten zijn behaald.

Die komen volgens de organisatie mede tot stand door een breed activiteiten-, boeken-, film- en voorstellingenaanbod en het organiseren van evenementen. Het totaal bezoekersaantal van DNK in 2016 bedraagt 474.466.Sinds een jaar zijn de verschillende organisaties gefuseerd onder de naam DNK. Directeur Hanneke Bruggeman is zeer tevreden over de eerste periode: "De fusie werpt in het eerste jaar reeds zijn vruchten af: door binnen DNK goed samen te werken hebben we een mooi resultaat kunnen neerzetten. Ik ben er trots op."Uit de cijfers van DNK bleek dat het bezoekersaantal van de bibliotheek stabiel bleef, maar het aantal leden iets zakte. Ook het aantal uitleningen daalde met 2 procent. Vergeleken met de landelijke trend (het aantal uitleningen daalt met gemiddeld 6 procent) is dat redelijk goed.​Het aantal theaterbezoekers steeg met 3,4 procent doordat er meer evenementen werden georganiseerd waarbij sprake was van kaartverkoop.Met vijfduizend extra bezoekers was er in 2016 een stevige toename van het bezoekersaantal in de bioscoop te zien. Dit kwam mede door de eenmalige extra vertoningen van de film 'Wildernis in Drenthe'