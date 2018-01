PVV Emmen: Geen geld meer naar Wildlands en politieteams tegen straatterreur

EMMEN - Helemaal klaar is het verkiezingsprogramma van de PVV in Emmen nog niet, maar het is wel duidelijk dat deze partij geen overheidsgeld meer in Wildlands wil steken. Ook pleit de PVV voor speciale teams van de politie tegen straatterreur.

De afgelopen jaren is er veel in Emmen geïnvesteerd. Wildlands en het Atlas Theater werden met veel overheidsgeld gebouwd als onderdeel van het Atalantaproject. Maar volgens de PVV hebben die investeringen Emmen minder gebracht dan verwacht. "Het is een duur likje verf", aldus Martijn Storm, de nummer twee van de PVV in Emmen en beoogd wethouder voor die partij.Storm: "Qua aanzien is het natuurlijk wel leuk voor Emmen, maar als je puur even naar de werkgelegenheid kijkt, dan heeft het echt niet zo veel gebracht. Ja, er werken veel studenten. Maar intussen zitten ook veel mensen in Emmen werkloos thuis. Wij investeren liever in meer en betere zorg en meer veiligheid."De PVV vindt dat er genoeg geld in de stad Emmen is gepompt en wil dat er meer voor de buitendorpen wordt gedaan. "In sommige dorpen en buurten kun je van verpaupering spreken. Daar moet hoognodig wat aan gedaan worden." Verder wil de partij van Wilders meer geld en menskracht voor zorg.Ook wil de PVV meer inzetten op veiligheid. "Politiebureau’s die zijn gesloten moeten weer open. En ook willen we dat er politieteams komen die straatterreur aanpakken. Dat zijn agenten in burger, in snelle auto’s en met petjes op, die gelijk kunnen reageren. Nee, dat is niet overdreven. Ondernemers geven ook aan dat er veel overlast is", aldus Storm.De PVV had zeven kandidaten op de lijst voor Emmen en dat blijft ook zo. "We verwachten dat alle zeven in de raad komen. En we willen niet aan de zijlijn staan, maar heel graag meebesturen in Emmen. We sluiten daarbij geen enkele partij uit", aldus de 29-jarige Storm.