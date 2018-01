Vragen in Tweede Kamer over mogelijk vertrek Noorse gevangenen Norgerhaven

DEN HAAG/VEENHUIZEN - SP-Tweede Kamerlid Miechel van Nispen wil van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten of gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen open blijft, als de Noorse gevangenen weer vertrekken.

Van Nispen heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van het nieuws dat Per-Willy Amundsen, de Noorse minister van Justitie, overweegt om de Noorse gedetineerden dit jaar weg te halen uit Norgerhaven. In die gevangenis zitten sinds 2015 ongeveer 250 Noorse gevangenen hun straf uit, omdat in Noorwegen sprake was van een cellentekort.Als de gevangenen inderdaad vertrekken, zou dat een tegenvaller zijn voor gevangenis Norgerhaven. Directeur Marie-Anne de Groot van de penitentiaire inrichting Veenhuizen dacht in oktober nog dat de gevangenen waarschijnlijk tot en met september 2019 zouden blijven. De overeenkomst loopt officieel tot 1 september dit jaar.In Drenthe zijn de afgelopen jaren meerdere gevangenissen gesloten. Vorig jaar was er onder het gevangenispersoneel in Veenhuizen onrust over een dreigende sluiting. Later dat jaar werd in het regeerakkoord afgesproken dat gevangenissen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien.Een definitief besluit moet nog worden genomen door de Noorse regering. "De wachtlijst voor mensen die een gevangenisstraf moeten uitzitten is verdwenen. We verkeren daarom in een positie om de overeenkomst met Nederland eerder te beëindigen", reageert Amundsen.Het is nog niet duidelijk wanneer het Noorse parlement in debat gaat over de gevangenen in Norgerhaven. Amundsen geeft aan dat hij tot 1 maart heeft om te beslissen of de overeenkomst wordt verlengd.