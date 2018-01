Schaapherders zijn loslopende honden zat

RUINEN - Al jaren vormen loslopende honden een gevaar voor de schaapskuddes in de provincie. Afgelopen maandag was één van de schapen van Michiel Poelenije de klos.

Een hond van een wandelaar rende de kudde in en greep één van de schapen van Poelenije bij zijn nek. Het beest overleefde de aanval maar net, maar bij vele andere incidenten leggen de schapen het loodje. Bovendien raken de andere schapen na een aanval van een hond in paniek. In deze tijd van het jaar, wanneer veel schapen drachtig zijn, zorgt die spanning soms voor misdrachten.Schaapherder Poelenije heeft het wel gehad. "Er zijn dan misschien maar twee of drie incidenten per jaar, maar mensen beseffen niet dat aan ieder schaap dat wordt aangevallen, we wel 700 tot 800 euro kwijt zijn en we er veel gedoe van hebben. Je wilt je kudde zo gezond mogelijk houden en als dat dan zo ruw verstoord wordt, dan word je er wel flauw van."Poelenije wil daarom wandelaars met honden erop attenderen. Hij spreekt regelmatig voorbijgangers aan die hun hond niet aan de lijn hebben. Maar verder zegt hij er als herder niet veel aan te kunnen veranderen. "Het is gewoon een beetje vervelend voor ons, want we gaan hier niet als politieagent rondlopen. Wandelaars hebben de verantwoording voor hun eigen hond. Anders kan ik hier wel de hele dag gaan staan", zegt Poelenije.