Soort van de Maand: Lopen als een bunzing

De bunzing is in januari uitgeroepen tot Soort van de Maand en daarom geven ROEG!, Heel Drenthe Zoemt en het IVN dit roofdier extra aandacht.

De bunzing is een schuw dier dat niet echt van licht houdt. Overdag zul je hem dan ook niet snel zien. Ze sluipen liever stilletjes in het duister rond en zitten overdag verscholen in hun hol. Je ziet hooguit een paar felle ogen, die oplichten door het schijnsel van een lantaarn of de koplampen van een auto.De bunzing is een stuk minder behendig dan zijn soortgenoten zoals de hermelijn en de wezel. Hij beweegt zich door afwisselend te lopen en te springen, ook wel de martersprong genoemd. Hoewel hij niet van zwemmen houdt, ziet het er wel zo uit. Dat komt omdat hij zijn voor- en achterpoten tegelijk gebruikt.Tijdens het lopen blijft hij soms stilstaan op zijn twee achterpoten. Dat wordt kegelen genoemd. In het onderstaande filmpje kun je zien hoe een bunzing loopt.Kun jij ook lopen als een bunzing? Het IVN komt ook deze week weer met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber.Wij lopen gewoon op twee benen en als we heel klein zijn op handen en voeten. De bunzing beweegt op verschillende manieren. Hij houdt niet zo van klimmen en zwemmen en blijft het liefst op de grond. Hij loopt, springt en staat soms stil op zijn achterpoten.Bewegen als een bunzing? Probeer dan te kegelen en ga als een bunzing rechtop staan en verken de omgeving. Als dat gelukt is, is het tijd voor de martersprong of de sprongengalop.Ga op handen en voeten staan. Maak een bolle rug en spring dan als een soort golf vooruit. Let op: je voeten moeten straks komen op de plek waar je handen stonden.