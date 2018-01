NAM wil gaswinning terugschroeven

ASSEN/DEN HAAG - De NAM wil op meerdere plaatsen in Groningen de gaswinning stoppen of terugschroeven. In een aanbeveling aan toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt de NAM voor om op vier plaatsen geen gas meer uit de grond te halen en op twee andere plaatsen de productie te verlagen.

Deze beslissing van de NAM heeft gevolgen voor Drenthe. Het verhogen van het werkvolume van de opslag in Langelo zal de NAM in staat stellen om de schommelingen in productie op te vangen. "Het Groningerveld kunnen we dan ontzien", laat de woordvoerder weten.De zogenoemde clusters Overschild, De Pauwen en Ten Post, niet ver van Loppersum worden door de NAM buiten werking gesteld en daarnaast wordt ook de winning in Eemskanaal gestopt. In Leermens en ‘t Zandt gaat de productie omlaag.Deze plannen hebben vooralsnog geen invloed op de totale productie van gas, vertelt een woordvoerder van de NAM. Hoeveel minder gas er zal worden gewonnen kon hij niet zeggen, dat is aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen is van mening dat Minister Wiebes vaart moet maken met het terugschroeven van de gaswinning. Volgens Mulder is het tijd voor actie. Ze is wel blij om te horen dat Wiebes vindt dat Nederland van het gas moet