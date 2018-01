Officier van justitie: Moeder Sharleyne was stomdronken in nacht van val

ASSEN/HOOGEVEEN - Hélène J., de moeder van Sharleyne, had heel veel gedronken in de nacht van de dood van haar dochter. Dat zei officier van justitie Oebele Brouwer tijdens de pro-formazitting tegen de van moord verdachte Hoogeveense (38).

Tijdens de zitting kwamen meerdere details naar voren over het onderzoek naar de dood van het meisje, dat in de nacht van 8 juni 2015 onderaan de flat De Arend in Hoogeveen werd gevonden. Ze woonde met haar moeder op de tiende verdieping. Twee buurmannen vonden het lichaam van het 8-jarige meisje even voor half twee die nacht, nadat ze een klap hadden gehoord.Brouwer, die de strafzaak samen met officier Debby Homans doet, sprak over ‘buitengewoon vreemd gedrag’ van J. na de val. "De mannen kijken naar boven en zien haar op de tiende verdieping heen en weer lopen. Ze lijkt te schrikken van de confrontatie. Dan gaat ze naar de woning van haar ex-vriend op de tweede verdieping en loopt vervolgens naar haar auto. De ambulance en de politie zijn er en wat doet zij? Ze gaat niet naar haar dochter, maar naar de auto om sigaretten te halen. Het bier had ze in haar broek", aldus Brouwer.Uit onderzoek bleek volgens hem dat J. op dat moment 2 tot 2,5 promille alcohol in haar bloed had. "Ze was aantoonbaar stomdronken", aldus Brouwer. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat J. haar dochter eerst heeft gewurgd of proberen te wurgen en daarna over de reling van de balustrade van de tiende verdieping heeft gegooid.In de ogen van Sharleyne zijn zogeheten puntbloedingen gevonden door een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut. Een nieuwe forensisch deskundige die het onderzoek van het NFI, waaronder de sectie op het lichaam, opnieuw heeft bekeken stelt vast dat die bloedingen niet door de val van tien hoog kunnen zijn ontstaan. Omdat er ook sporen zijn gevonden die lijken op verwurging, denkt het OM dat J. dat heeft gedaan. "Het lijkt er wel op dat Sharleyne nog leefde voor de val", aldus Brouwer.Volgens hem heeft Hélène J. vanaf de dag van haar eerste aanhouding in 2015 tot nu toe bijna alleen maar gezwegen. "Dat mag, maar het is hoogst opmerkelijk als je wordt verdacht van het doden van je dochter. Dagenlang heeft ze naar de punt van haar schoen zitten te kijken", beschreef Brouwer de verhoren.J. heeft tot nu toe één verklaring afgelegd. Ze heeft verteld dat ze ’s nachts wakker werd van tocht en Sharleyne niet kon vinden in huis. Toen ze daarna naar buiten liep en over de reling keek, zag ze haar liggen. Advocaat Paul van Jaarsveld vroeg de rechtbank om J. vrij te laten, maar de rechtbank besloot dat ze vast blijft zitten.De rechtbank gaf Van Jaarsveld wel toestemming om een aantal getuigen, onder wie politieagenten die in 2015 onderzoek naar de zaak deden, te mogen verhoren. Hij mag ook de bovenbuurman van J. horen als getuige. Die man heeft vorig jaar onder meer verklaard dat hij een klap heeft gehoord in de nacht van de val. Van Jaarsveld twijfelt sterk aan die verklaring.De volgende zitting in de zaak Sharleyne wordt naar verwachting eind maart of begin april gehouden. Dan kijkt de rechtbank opnieuw naar de stand van zaken in het onderzoek. Voor die tijd wordt Hélène J. ook nog door meerdere deskundigen geestelijk onderzocht. Wanneer de rechtbank de zaak inhoudelijk behandelt, is nog niet bekend.