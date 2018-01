'Drentse' eigenaar hotel in Loppersum: We hebben geluk gehad

TYNAARLO/LOPPERSUM - Het was afgelopen maandag schrikken voor Cees de Vries uit Tynaarlo. De eigenaar van Hotel Spoorzicht in Loppersum voelde voor het eerst in z'n leven een aardbeving. "Het was schrikken. Ik moest het wel even een paar minuten verwerken."

Ruim twee jaar geleden kocht de geboren Groninger samen met zijn vrouw Hotel Spoorzicht. Het gebouw is een rijksmonument. Hij wist van te voren dat het middenin aardbevingsgebied lag. Toch trok hij de stoute schoenen aan; hij was niet bang voor de trillingen.Zelf zat De Vries tijdens de aardbeving in de vergaderzaal. "Die heeft een staalconstructie, maar ik zag de wanden wel bewegen. Op de beveiligingsbeelden is de beweging ook te zien. We voelden een grote knal en hoorden een brom."Over de schade kan de ondernemer kort zijn: "Vandaag hebben we het gebouw gecontroleerd, maar we hebben geen schade geconstateerd. We hebben wel geluk gehad, want de aardbeving duurde een seconde of twee. Had het met deze kracht langer geduurd, dan was het een heel ander verhaal geweest." De beving registreerde volgens het KNMI een 3.4 op de schaal van Richter.In 2012 werd Loppersum ook getroffen door een aardbeving. "Die heeft wel schade aan het hotel toegebracht. Maar de scheuren zijn keurig hersteld en betaald door de NAM." Volgens de Vries kan het het gebouw uit 1887 wel tegen een stootje.De Vries geeft aan dat de schrik er goed inzit bij de mensen uit Loppersum. "Mensen zijn bang, emotioneel. Ze wonen hier en kunnen niet ontsnappen uit de omgeving. Ik heb een zakelijk verhouding. Als de werkdag erop zit, ga ik naar m'n veilige huis in Tynaarlo. Dat kunnen deze mensen niet."Hotel Spoorzicht zal, net zoals 20.000 andere gebouwen in de provincie Groningen, binnenkort overigens versterkt worden. "Zolang het pand niet is versterkt, kan ik niet investeren", besluit De Vries.