Wachtlijst voor restauratie van graftrommels in Veenhuizen Pieke van Doorn bezig met het herstel van een antieke metalen grafkrans (foto: RTV Drenthe) Een graftrommel (foto: RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Wie het tijdelijke voor het eeuwige heeft verwisseld, hoeft nergens meer voor in de rij te staan. Maar dat geldt niet voor de gedenktekens van de overledenen. De Stichting tot behoud van de Drentse Graftrommels in Veenhuizen geeft graftrommels en grafkransen hun oorspronkelijke glorie weer terug. Maar de wachttijd bedraagt, twee jaar na de oprichting, al meer dan een jaar.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Kinderbadjes

Steeds meer gemeenten sturen hun in slechte staat verkerende graftrommels naar het atelier, dat steeds bekender wordt. Een graftrommel is een ronde of ovale metalen doos, met glas afgedekt, met daarin vaak een metalen bloemenkrans en tekstlint ter ere van de overledene. De kleine graf-vitrines raakten vooral de eerste helft van de vorige eeuw in zwang.



Restauratie-les

De grootste toevloed voor het restauratie atelier komt momenteel uit België. Maar liefst negen kolossale Belgische trommels, 'kinderbadjes', aldus restaurateur Pieke van Doorn, wachten op renovatie.

"Als we hiermee klaar zijn, is het jaar goeddeels voorbij", zegt van Doorn, die niet van plan is meer Belgische trommels aan te nemen. In plaats daarvan zullen in februari Antwerpse vrijwilligers les krijgen in het restaureren van graftrommels. Zo kunnen zij de kennis daarover in België delen.



Het restauratieatelier is in het koude seizoen verplaatst van het onverwarmde graftrommelmuseum naar de warme deel, zodat het werk onverminderd door kan gaan.



In Drenthe Toen, het radio programma over de geschiedenis van onze provincie, aanstaande zondag tussen 14.00 en 15.00 een reportage vanuit Veenhuizen.