Raad Noordenveld: Sport is niet hetzelfde als preventieve zorg Sport en bewegen is belangrijk voor jong en oud volgens de raad van Noordenveld (foto: ANP/Rick Nederstigt) Wethouder Jos Huizinga: "Bewegen en sport kunnen preventief werken en op lange termijn zorgkosten besparen" (foto: RTV Drenthe/Marjolein Knol)

RODEN - Sport en bewegen zijn niet hetzelfde als preventieve zorg, zegt de raad Noordenveld. En dus moet de twee ton voor de plannen van Stichting Peize in Beweging en Stichting Beweegdorp Norg uit een ander potje komen.

Geschreven door Marjolein Knol

Wethouder Jos Huizinga (CDA) stelde voor om de plannen van de twee stichtingen te financieren van het budget voor het sociale domein. Bewegen en sport kunnen preventief werken en op lange termijn zorgkosten besparen, aldus de wethouder.



Jeugd

Bij jeugd kan sport en bewegen bijvoorbeeld onderdeel worden van een behandelplan binnen de jeugdhulpverlening. Ook zou meer beweging eraan kunnen bijdragen dat ouderen langer veilig en zelfstandig thuis kunnen wonen.



Veel steun

Alle politieke partijen ondersteunen de motie, behalve de VVD. De partijen vinden dat budget voor het sociaal domein alleen beschikbaar moet zijn voor de zorg. Sport en bewegen hoort daar volgens hen niet bij. Bovendien zijn de partijen bang dat het geld uit dit potje in de toekomst moet worden gebruikt voor jeugdzorg en beschermd wonen.



Het voorstel om twee ton beschikbaar te stellen om sport en bewegen te stimuleren in Peize en Norg is unaniem aangenomen. Het geld komt uit de algemene reserve.