Gezina Noordhuis krijgt aanmoedigingsprijs Cittaslow van Borger-Odoorn

EXLOO - Gezina Noordhuis uit Drouwenerveen kreeg vanavond de Cittaslow aanmoedigingsprijs van de gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester Jan Seton reikte de prijs uit tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.

Noordhuis heeft een groepsaccommodatie, die ze beschikbaar stelde voor de Cittaslow Doe Markt en ook organiseerde ze een nieuwjaarsduik. Ze is volgens de burgemeester een echte ambassadeur voor het begrip Cittaslow. Dat staat voor duurzaamheid, gastvrijheid en onthaasten. “Dingen doen in een menselijk tempo en dat spreekt mij heel erg aan”, aldus Noordhuis.Borger-Odoorn wil voortaan elk jaar de aanmoedigingsprijs uitreiken om daarmee het Cittaslow keurmerk verder te promoten. Het is een internationaal keurmerk en bestaat al sinds 1999.