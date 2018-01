Top Dutch-campagne wint Langmanprijs

GRONINGEN - Het noordelijke promotie-initiatief Top Dutch heeft vanavond tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland de Langmanprijs gewonnen. Top Dutch zet zich in voor de vestiging van autofabtikant Tesla in het Noord-Nederland.

"We zijn harstikke trots," zegt campagneleider Gerard de Boer. "We hebben er keihard aan gewerkt om deze campagne in drie maanden van de grond te krijgen."De Langmanprijs wordt voor de tweede keer uitgereikt door een jury bestaande uit ondernemer Sieger Dijkstra, commissaris van de koning Jetta Klijnsma, NDC mediagroep-directeur Dina Boonstra en burgemeester van Ooststellingwerf Harry Oosterman.Vorig jaar werd de prijs postuum uitgereikt aan de Friese oud-minister Harrie Langman van Economische Zaken. Hij was de architect van het naar hem genoemde stimuleringsplan in de jaren '70 voor de economie in Noord-Nederland. Langman overleed in 2016.Net als de grensoverschrijdende plannen van Langman, werken in het Top Dutch-project ondernemers uit alle noordelijke provincies samen. Begin vorig jaar werd een eerste campagne onder de naam Top Dutch gelanceerd. Ondernemers en bestuurders willen met de campagne eigenaar Elon Musk van het bedrijf Tesla zo ver krijgen om een zogenaamde gigafabriek in het noorden te bouwen. De campagne oogstte veel lof , onder meer van prins Constantijn van Oranje Tesla heeft nog niet voor het Noorden gekozen, maar De Boer is hoopvol: "We zijn nog steeds in de race. Tesla heeft ook niet voor een andere regio gekozen. Ik denk dat we een redelijke kans maken. We zitten zeker in de top tien."De Top Dutch-campagne is inmiddels breder getrokken. De komende twee jaar wordt er internationaal campagne gevoerd om bedrijven naar het noorden te halen. "We moeten uitdragen welke mooie dingen we in Noord-Nederland hebben en uiteindelijk bedrijven naar Noord-Nederland halen", zei gedeputeerde Henk Brink eerder.De drie provincies trekken gezamenlijk op, maar volgens Brink heeft elke provincie zijn eigen profiel. "Drenthe is heel goed in de groene economie. In recreatie en toerisme en we hebben in Drenthe geweldige bedrijven op het gebied van gezondheidszorg, denk aan de health hub in Roden."Ook minister Eric Wiebes van Economische Zaken was aanwezig. Aanvankelijk zou hij de prijs uitreiken, maar daar zag hij vanaf omdat de bijeenkomst ineens minder feestelijk was door de aardbeving afgelopen maandag van 3.4 op de Schaal van Richter in Zeerijp.Hij zei het eens te zijn met de Groningers dat er wat moet gebeuren en had begrip voor hun boosheid. "Ik heb bewondering voor de volksaard. Ik ben een wat springeriger mannetje. Ik zou nog bozer zijn als ik tien maanden zou moeten wachten op herstel van schade," zei Wiebes.Weibes herhaalde wat hij eerder op de dag zei bij een bezoek aan Zeerijp. "Ik ben nu alle mogelijkheden aan het bekijken hoe de hoeveelheid gewonnen gas zo snel mogelijk naar beneden kan." Heel snel kan het volgens hem niet. "Als we nu de kraan dicht draaien gaan er bedrijven failliet of kijken we televisie bij zes graden."