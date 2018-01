Burgemeester Piet van Dijk wil meer eten in 2018

GIETEN - Burgemeester Piet van Dijk wil aankomend jaar meer gaan eten. Hij kondigde dat vanavond aan tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aa en Hunze.

Van Dijk laat zich graag uitnodigen door alle inwoners van de gemeente. "Ik hoop dat ik bij u langs mag komen om u te ontmoeten, om een bijzonder moment met u te mogen delen en een mooi gesprek met u te voeren zodat ik me kan verdiepen in de dingen die u bezighouden."Net als burgemeester Marco Out van de gemeente Assen hekelt Van Dijk de snelle meningen en oordelen op de sociale media en hecht hij waarde aan 'echte ontmoetingen'. "Maar dat is niet de enige reden. Eerlijk gezegd kan ik niet koken en ik ben ook wel een beetje klaar met die kant-en-klaarmaaltijden."In de nieuwjaarstoespraak had Van Dijk verder aandacht voor de meer dan 35 dorpen die de gemeente rijk is. Aa en Hunze is volgens hem goed op weg om de participatiesamenleving vorm te geven. Van Dijk roemt de dorpshuizen, verenigingen en andere initiatieven die in de gemeente ontplooid worden. "Klein is het nieuwe groot", aldus de burgemeester.