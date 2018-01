FNV: Gesprek met medewerkers Alescon bevredigend

ASSEN - Medewerkers van Alescon hebben vanavond een gesprek gehad met vakbond FNV. Doel ervan was om de medewerkers te informeren over de rechtszaak die de vakbond in december won.

Volgens Gea Lotterman, bestuurder bij FNV, was het vanavond 'volle bak'. "Er zaten zo’n 120 man in de zaal. Dat waren allemaal medewerkers van Alescon die via die schijnconstructie werden ingehuurd. Er zaten ook wat begeleiders en bewindvoerders in de zaal. En er waren drie leidinggevenden van Alescon."Lotterman zegt dat er veel vragen waren van medewerkers. "Er was veel onduidelijkheid voor hen. Maar ze waren ook heel blij, ze zeiden dankjewel tegen ons."FNV gaf aan dat er ook naar individuele dossiers gekeken dient te worden. "Die moeten we in het licht van het vonnis van 19 december bekijken. Er zijn individuele consequenties voor de medewerkers. Niet iedereen past in het hokje, in dat frame. Dus die dossiers moeten we individueel bekijken", aldus Lotterman.