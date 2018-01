Bouwbedrijf Ecovario uit Meppel verliest vergunning voor bed-bad-broodvoorziening

MEPPEL - Ecovario, een bouwbedrijf uit Meppel, kan fluiten naar de bouwopdracht van een nieuwe bed-bad-broodvoorziening in Groningen.

De gemeente Groningen heeft de vergunning, die vorig jaar was verstrekt, ingetrokken. De gemeente wil de zaak verder niet toelichten, meldt RTV Noord Het was de bedoeling dat Ecovario een centrale locatie zou bouwen waar uitgeprocedeerde vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Op het terrein van het voormalige Formule 1 Hotel aan de Helsinkistraat moest het complex komen dat ruimte biedt voor de asielzoekers die nu op verschillende locaties in de stad wonen. Maar dit centrale bed-bad-broodvoorziening gaat nu dus voor Ecovario niet meer door.De grootste oorzaak van het annuleren van de opdracht is een ruzie tussen het bouwbedrijf en Inlia, de vluchtelingenorganisatie die namens de gemeente de uitgeprocedeerde asielzoekers opvangt. Het conflict moest zelfs voor de rechter uitgevochten worden, omdat Ecovario een garantstelling van 230.000 euro van Inlia eiste. De vluchtelingenorganisatie wilde dit niet en de rechter gaf hen daarin gelijk.De gemeente Groningen begon te twijfelen aan de integriteit van Ecovario en trok een dikke streep door de opdracht. Hoe het nu verder moet met nieuwbouw van de bed-bad-broodvoorziening is nog niet duidelijk.