Huser en Mulder blijven, Metzemaekers weg bij ACV Thoams Metzemaekers (foto: www.acvassen.nl)

VOETBAL - Pascal Huser en Justin Mulder komen ook het volgend seizoen uit voor ACV. Thomas Metzemaekers heeft aangegeven te vertrekken bij de 3e divisionist.

Huser

Huser is bezig aan zijn eerste seizoen bij ACV. De 22-jarige aanvaller kwam over van FC Emmen. Daarvoor speelde hij bij Schoonebeek, SC Heerenveen, MVV en weer SC Heerenveen. In zijn ‘Friese’ periode maakte hij deel uit van Jong Oranje onder 17, dat in 2012 Europees kampioen werd. Pascal Huser maakte deze competitie tot nu toe vier treffers.



Mulder

Ook Justin Mulder (21), die ook overkwam van FC Emmen, debuteert dit seizoen bij ACV. Door blessures kon de snelle buitenspeler beperkt worden ingezet, maar op dit moment is hij weer fit.



Metzemaekers

Thomas Metzemaekers heeft besloten ACV te verlaten. Door een ontwikkeling op zijn werk is het voor hem niet langer mogelijk baan en voetbal op amateur topniveau te combineren. De 27-jarige middenvelder maakt daarmee drie seizoenen vol in Assen. Eerder speelde hij voor Be Quick 1887, Limestone College Saints (VS) en Ajax (za). Het is nog niet bekend waar Thomas Metzemaekers volgend seizoen gaat spelen. Hij scoorde in de competitie tot nu toe één maal. In het kampioensjaar 2016-2017 was hij zes keer succesvol.



Volgend seizoen

Eerder al besloten Marco van der Heide, Koen Steg, Nick Westebring en Ben Wormmeester ook volgend seizoen voor ACV te blijven spelen, terwijl Danny Menting overkomt van SC Genemuiden.