Advocaat moeder Sharleyne: Waar komt die getuige opeens vandaan?

ASSEN/HOOGEVEEN - "Ik vind dat er met het nieuwe onderzoek helemaal niet zoveel aan het dossier is veranderd." Dat zegt advocaat Paul van Jaarsveld over de zaak tegen zijn cliënte Hélène J. (38), die wordt verdacht van het doden van haar dochter Sharleyne in de nacht van 8 juni 2015.

Sinds het gerechtshof begin vorig jaar het Openbaar Ministerie de opdracht gaf de moeder van Sharleyne alsnog strafrechtelijk te vervolgen na een sepot in 2015, is er een nieuw rechercheteam opgericht en meer onderzoek gedaan. Dat heeft onder meer een nieuwe getuige opgeleverd: de bovenbuurman van Hélène J. heeft verklaard dat hij die nacht zou gaan mediteren en toen opeens een doffe klap hoorde. Volgens het OM legde de man een gedetailleerde verklaring af."Ik begrijp niet waarom u hem betrouwbaar acht", reageerde Van Jaarsveld vandaag tijdens een pro-formatzitting in de Asser rechtbank. Hij zelf zet grote vraagtekens bij het verhaal van de man. "Waar komt dit verhaal opeens vandaan twee jaar later?"Hij denkt dan ook dat de kans groot is dat de herinneringen van de bovenbuurman zijn beïnvloed door de vele media-aandacht voor de zaak. Bovendien zeggen de politieagenten die in 2015 - vlak na de val van Sharleyne vanaf de tiende verdieping van de flat De Arend - buurtonderzoek hebben verricht, het verhaal niet eerder te hebben gehoord. "Ze zeggen stellig dat ze het hadden geweten als buren toen melding hadden gemaakt van enig geluid die nacht. Normaal gesproken worden politieagenten die dit op ambtseed verklaren geloofd door het Openbaar Ministerie. Waarom in dit geval niet?", vroeg Van Jaarsveld zich hardop af.Hij vindt de nieuwe getuigenverklaring niet betrouwbaar. "Er is verder ook niemand die het verhaal bevestigt, terwijl de flat volgens de bewoners extreem gehorig was."De rechtbank gaf hem vandaag toestemming de bovenbuurman zelf te kunnen horen bij de rechter-commissaris. Net als onder anderen de agenten die in 2015 het buurtonderzoek in de flat deden, de twee mannen die Sharleyne vonden en een akoestisch deskundige die meer kan zeggen over de gehorigheid van De Arend.Het nieuwe forensische onderzoek voegt volgens Van Jaarsveld ook niet zoveel toe aan het dossier dat er in 2015 al lag. Hij gaat uit van het NFI-onderzoeksrapport van toen, waarin een ervaren patholoog concludeert dat het letsel in de hals van Sharleyne en bloedingen in haar ogen waarschijnlijk zijn veroorzaakt door de val. De nieuwe deskundige, die alleen de onderzoeksrapporten van het NFI heeft nageplozen en stelt dat het goed mogelijk is dat Sharleyne voor de val is gewurgd, is volgens Van Jaarsveld nog in opleiding. Dat blijkt ook uit zijn cv van de man op internet.De advocaat van J. was op meerdere punten kritisch over het OM. "Het delict wordt alleen aan mijn cliënte gekoppeld op basis van aannames", zegt hij. Dat geldt ook voor nieuw DNA-onderzoek dat is verricht.Op het shirt dat Sharleyne droeg zijn onder de linkeroksel DNA-sporen van haar moeder gevonden. Van Jaarsveld: "Laten we niet doen alsof dat nou aanwijzing is voor zoiets verschrikkelijks als moord op een kind. Iedere ouder pakt zijn kindje wel eens vast en knuffelt het." Volgens hem is het volkomen logisch dat er DNA van J. op het shirtje is gevonden. Ook vond Van Jaarsveld het nieuwe politieonderzoek, waarbij zijn cliënte vorig jaar thuis werd afgeluisterd en ook gevolgd "verschrikkelijk ver gaan."Officier van justitie Oebele Brouwer vertelde tijdens de zitting dat Hélène J. stomdronken was in de nacht van de val. Ook noemde hij het 'hoogst opmerkelijk' dat ze niet meteen bij de gevallen Sharleyne ging kijken, maar pas minuten later uit de flat kwam en toen naar haar auto liep in plaats van haar naar dochter. "Dat kan hij wel opmerkelijk vinden, maar wat is dan een normale reactie in zo’n situatie? Je weet niet hoe je reageert als je zoiets overkomt. Er zijn geen regels voor. Misschien besef je dat het onvermijdelijke gebeurd is en wil je juist wel weg om het niet onder ogen te hoeven zien."Zijn cliënte heeft tijdens de politieverhoren sinds 2015 niks willen zeggen. Bij de rechter-commissaris heeft ze – drie dagen na haar arrestatie in oktober vorig jaar – wel een verklaring afgelegd. J. ontkent dat ze iets met de dood van haar dochter te maken heeft.Bij de eerste openbare zitting was vandaag vooral veel belangstelling van de media, maar ook vader Victor Remouchamps was er met zijn naasten en advocaat Sébas Diekstra. Die liet weten dat de nabestaanden zeer tevreden zijn met het nieuwe onderzoek van het OM. "Zij zien mede hierom het strafproces met vertrouwen tegemoet."