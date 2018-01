LTC verlengt met trainer Poortman

VOETBAL - Richard Poortman is ook volgend seizoen trainer van zaterdagderdeklasser LTC. De 50-jarige oefenmeester is bezig aan zijn eerste seizoen in Assen.

LTC staat op dit moment op de 2e plaats in de 3e klasse D. De Asser club heeft één punt minder dan Tonege, maar wel een wedstrijd minder gespeeld.De in Harkstede woonachtige, maar van oorsprong stad-Groninger Poortman kwam afgelopen zomer over van SC Stadspark. Deze fusieclub werd vorig seizoen onder zijn leiding kampioen en speelt ook nu een vooraanstaande rol in de zondag 2K.Poortman had in het verleden langdurige dienstverbanden bij onder andere HSC en DIO Groningen. Ook was hij assistent en trainer van de beloften van de BV Veendam, waar hij samenwerkte met Joop Gall en Dick Lukkien.