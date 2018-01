College beslist: windmolens in Emmen niet hoger dan 149 meter

EMMEN - De windmolens in Emmen worden niet hoger dan 149 meter. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens het college staat het belang van de bewoners voorop als het gaat om het realiseren van windmolens in de gemeente Emmen, en niet het rendement van de turbines.De gesprekken tussen de bewoners en de windmolenbouwers in het gebied liggen nu bijna drie maanden stil, nadat er gesteggel was ontstaan over de hoogte van de molens.Bewoners eisten een maximale hoogte van 149 meter. Ontwikkelaars, Raedthuys en Yard, die de windturbines willen realiseren, zeggen dat dat met de kennis en techniek van nu niet meer rendabel is. Volgens een deskundigenrapport van de omwonenden zijn molens van maximaal 149 meter wel degelijk rendabel, maar moet er genoegen worden genomen met 9 procent rendement in plaats van 15 procent.Gesprekken leidden tot niets en daarom stapten Raedthuys en Yard uit het overleg met de omwonenden. De molens in Emmen mogen wel hoger worden dan 149 meter, alleen als omwonenden het daarmee eens zijn. En dat is niet op alle locaties het geval. Raedthuys en Yard zijn van mening dat de bewoners geen stem horen te hebben in de hoogte van de windmolens.Bedoeling is nog steeds om te gaan bouwen langs de N34, aan de Pottendijk en langs de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum.Deddens, één van de ontwikkelaars als het gaat om de locatie aan de Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge, heeft aangegeven dat hij wel mogelijkheden ziet om binnen de grens van 149 meter hoogte windmolens te realiseren, in combinatie met zonnepanelen. Hij heeft daarom een nieuw plan ontwikkeld. Het gaat hierbij om 6 tot 8 windmolens, die gezamenlijk ongeveer 30 MegaWatt moeten opleveren. Dit plan wordt dan ook verder uitgevoerd. In totaal heeft de gemeente Emmen een taakstelling voor 95,5 MegaWatt.Voor de locatie Zwartenbergerweg, tussen Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum, staan omwonenden wel open voor hogere windmolens, als zij daarvoor genoeg compensatie krijgen.Eddy Heuzeveldt vertegenwoordigt de drie bewonersgroepen. Hij wil nog niet reageren aangezien het college later vandaag zijn standpunt naar buiten brengt. De windmolenbouwers worden later deze ochtend geïnformeerd.