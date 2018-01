Windmolenbouwer Raedthuys: Emmen komt bedrogen uit met nieuw plan Pottendijk

EMMEN - De kans is groot dat de gemeente Emmen in het najaar met lege handen komt te staan als het gaat om het nieuwe plan voor windmolens aan de Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge.

Dat zegt Arthur Vermeulen, directeur windenergie van ontwikkelaar Raedthuys.Windmolenbouwer Raedthuys is sinds 2000 bezig om windmolens in Emmen te realiseren en heeft het overleg met bewoners gestaakt. Dit nadat er gesteggel was ontstaan over de hoogte van de molens.Omwonenden willen maximaal 149 meter, terwijl ontwikkelaars Raedthuys en Yard zeggen dat dat niet uit kan. De molens mogen van de gemeente wel hoger, mits omwonenden het daarmee eens zijn. En dat is in Emmen niet het geval, de gesprekken zijn daarom gestaakt.Het college van Emmen maakte gisteren bekend zich achter de bewoners te scharen. Dit betekent dat windmolenbouwers Raedthuys en Yard genoegen moeten nemen met een hoogte van 149 meter. Ook is er een nieuw plan voor één van de drie beoogde locaties, namelijk voor locatie Pottendijk in de buurt van Nieuw-Weerdinge. Daar wil initiatiefnemer Deddens, tevens grondeigenaar, 6 tot 8 windmolens bouwen in combinatie met een zonnepark. De gemeente is enthousiast over dit plan en gaat verder met dit project. In het najaar moet hiervoor de subsidie aangevraagd worden."Er komt zo goed als niets terug van onze argumenten waarom wij niet het risico willen lopen om over een tijdje met een onuitvoerbaar project te zitten", aldus Vermeulen in zijn eerste reactie. "Dat komt over als een soort onwil bij de gemeente om onze beweegredenen te doorgronden. Dat snap ik niet. Raedthuys en Yard zijn professionele partijen met meerdere decennia ervaring in windenergie."Over het nieuwe plan voor de Pottendijk is Vermeulen kritisch. "Zonder alle details te kennen is mijn inschatting dat deze opstelling van de gemeente nogal risicovol is. De kans dat de gemeente in het najaar met lege handen staat is erg groot. Zij nemen dit standpunt in op basis van een initiatiefnemer zonder ervaring in windenergie."Wat Yard en Raedthuys nu gaan doen, is nog niet bekend. De gemeente maakt later vandaag zijn standpunt verder helder in een persconferentie.