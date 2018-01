Deel dit artikel:











Onderhoudsfonds voor mountainbikeroutes wil structureel geld voor onderhoud Meer geld nodig voor onderhoud MTB-routes (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

ASSEN - Er is structureel meer geld nodig voor het onderhoud van de mountainbikeroutes in Drenthe. Dat zou uit het potje moeten komen van MTB Onderhoudsfonds, dat hiervoor is opgericht.

Het MTB Onderhoudsfonds heeft een bijdrage van 10.000 euro van het recreatieschap Drenthe gekregen. Maar volgens Alfred Broekman van het onderhoudsfonds er is meer geld nodig.



"Wat wij als onderhoudsfonds doen is structureel onderhoud, zoals het vervangen van kapotte paaltjes, zand aanbrengen op de paden, als ze zijn stuk gereden of als het modderig is en het snoeien van begroeiing langs de paden", vertelt Broekman.



"De 10.000 euro van het recreatieschap is een mooi bedrag, maar we hebben meer nodig. Hoeveel is nog niet duidelijk. Daarom zijn we met de provincie en de Drentse gemeenten in gesprek om te kijken of zij ook een structurele bijdrage kunnen leveren", aldus Broekman.