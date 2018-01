Deel dit artikel:











Seppenstijn uit Ruinerwold beste Bed & Breakfast van Nederland volgens Zoover.nl B & B Seppenstijn in Ruinerwold (foto: Streetview)

RUINERWOLD - Seppenstijn uit Ruinerwold is door beoordelingssite Zoover.nl uitgeroepen tot best gewaardeerde Bed & Breakfast van Nederland.

Bezoekers van de website gaven Seppenstijn de hoogste reviews.



In totaal streden meer dan 28.000 accommodaties in Nederland in acht verschillende accommodatietypen om de Zoover Awards.