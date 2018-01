Deel dit artikel:











Seppenstijn uit Ruinerwold is beste Bed & Breakfast van Nederland B&B Seppenstijn in Ruinerwold (foto: Streetview)

RUINERWOLD - Seppenstijn uit Ruinerwold is door beoordelingssite Zoover.nl uitgeroepen tot best gewaardeerde Bed & Breakfast van Nederland.

Bezoekers van de website gaven Seppenstijn de hoogste reviews. "Ongelooflijk", zegt eigenaar Stijntje Hazeleger. "Eind december kreeg ik nog een paar reviews binnen, waaronder een 9.9. 'Wauw', dacht ik toen, dat is een goede beoordeling. Maar nooit verwacht dat ik hiermee nummer één van Nederland zou worden."



Volgens Hazeleger zijn het de kleine dingen die het 'm doen, waardoor mensen zich thuis voelen in Seppenstijn. "Voor mij is het belangrijkste dat ik van mensen hou en dat voelen ze denk ik ook. Ik heet ze welkom met een stukje taart of zo. En ik hoop dat ze mooie herinneringen meenemen naar huis. Ik ben honderd procent mezelf. Ik ben heel open en heel direct. Dat is iets wat je wel leuk moet vinden", zegt Hazeleger.



In totaal streden meer dan 28.000 accommodaties in Nederland in acht verschillende accommodatietypen om de Zoover Awards.