Deel dit artikel:











Man uit Meppel overleden bij auto-ongeluk op A1 bij Rijssen Meppeler overlijdt na ongeluk (foto:News United/Jan Willem Klein Horstman)

RIJSSEN - Een 78-jarige man uit Meppel is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk op de A1 bij het Overijsselse Rijssen.

Twee andere inzittenden, een 68-jarige vrouw uit Meppel en een 82-jarige vrouw uit Deventer, raakten zwaar gewond.



Volgens de politie is de bestuurder van de auto mogelijk onwel geworden, waardoor de auto van de weg raakte, over de kop sloeg en in een sloot terechtkwam.



De man is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later is overleden.