Naobuur genomineerd voor landelijke vrijwilligersprijs

VLEDDER - De gemeente Westerveld heeft informatiepunt en ontmoetingsplek Naobuur opgegeven voor de landelijke Meer dan Handen Vrijwilligersprijs.

Naobuur is in 2015 in Vledder opgericht. Het is een plek waar ouderen samenkomen om even bij te praten onder het genot van een kop koffie, een spelletje te spelen, maar ook om informatie te krijgen over verschillende onderwerpen."Er worden in Naobuur lezingen gegeven over bijvoorbeeld gezondheidszorg en voeding", zegt Lammy Pit, die er regelmatig over de vloer komt. "Dat is erg nuttig voor ouderen. Net als de computercursussen."Als Naobuur de vrijwilligersprijs wint, kan het zevenduizend euro bijschrijven op de rekening. Een zeer welkome extra, geeft een van de kartrekkers Tini Sanders aan. "Dat geld gaan we de komende jaren hard nodig hebben", zegt Sanders. "We zijn opgestart met geld van de provincie Drenthe, het Oranjefonds, startsubsidie van de gemeente en een bijdrage van de Rabobank. Dat was een mooi begin voor bijvoorbeeld het betalen van de huur, het afsluiten van de abonnementen en de aanschaf van computers."Die financiële bijdrage droogt echter langzamerhand op, zegt Sanders. Daar komt bij dat Naobuur naar een definitieve huisvestingsplek wil. "We hebben gezien dat dit initiatief goed werkt en in de behoefte van veel ouderen voorziet. Daarom kijken we nu hoe we aan geld kunnen komen om dit voort te zetten. Dat willen we bijvoorbeeld niet doen door de koffieprijs omhoog te gooien. Die blijft één euro."Er kan tot 30 januari gestemd worden voor de vrijwilligersprijs. De uitreiking is op 2 februari.