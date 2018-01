Stelling: Ik kan niet zonder papieren telefoonboek

AMSTERDAM - De Telefoongids verschijnt dit jaar voor het laatst in boekvorm, na bijna 140 jaar te hebben bestaan.

Het eerste Nederlandse telefoonboek verscheen in 1881, er stonden welgeteld 49 nummers in. De oplage van het laatste papieren telefoonboek bedraagt zo'n 3 miljoen exemplaren.Volgens de uitgever wijst onderzoek uit dat bijna iedereen tegenwoordig online zoekt naar telefoonnummers. Bovendien wordt de gids steeds meer als mileubelastende verspilling gezien.