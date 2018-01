Deel dit artikel:











Woningverkoop in Drenthe stijgt fors Meer huizen verkocht in Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - In 2017 werden in Drenthe in totaal 6.050 woningen verkocht. Dat is 10,5 procent meer dan in het jaar 2016, toen er 5.415 woningen van eigenaar wisselden.

Dat blijkt uit cijfers van makelaars die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).



Ook duurt het minder lang voordat een woning wordt verkocht. In het laatste kwartaal van 2016 stonden woningen nog gemiddeld 114 dagen te koop. In het laatste kwartaal van 2017 was dat 78 dagen.



De prijzen van de woningen die verkocht werden is gestegen. De gemiddelde koopsom is gestegen naar 215.521 euro. In het laatste kwartaal van 2016 was dat nog 204.708 euro.